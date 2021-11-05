  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?
Gündem

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, tartışmalara yol açan bazı 29 Ekim etkinliklerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:59:00 - 2021-11-06 00:27:19

 Yeniakit.com.tr 

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, tartışmaları beraberinde getiren bazı 29 Ekim etkinliklerine değindi. Dilipak, "Cumhuriyet aslında çoğunluktan gelen bir kavram ama Türkiye'de azınlık kendini çoğunluğun yerine koyuyor. Çoğunluğa, 'Benim değerlerimi tartışamazsın' diye dayatıyor." ifadelerini kullandı.

Çok farklı Mustafa Kemal profillerinin olduğuna dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, şöyle devam etti:

"Mesela Atatürk'ü mutlaka camilerde anılması gerekir ama onun Müslümanlığını sorgulayıp, tartışamazsın. O kadar karışık bir Atatürk profili var ki... Adnan hocanın anlattığı Atatürk ile Doğu Perinçek'in, Haydar Baş'ın anlattığı Atatürk aynı kişi olamaz. Haydar Baş Hafız olan bir Atatürk'ten bahsediyor ama Doğu Perinçek ateist olan bir Atatürk'ten söz ediyor. Dolayısıyla herkesi Kemalist olmaya zorlarsanız sonuçta herkes de kendi Kemalizmini üretiyor."

Yaratana secde etmeyenler yaratılana secde ettiriyor!
Yaratana secde etmeyenler yaratılana secde ettiriyor!

Gündem

Yaratana secde etmeyenler yaratılana secde ettiriyor!

Bu ne rezillik! Gece kulübü mü okul bahçesi mi?
Bu ne rezillik! Gece kulübü mü okul bahçesi mi?

Gündem

Bu ne rezillik! Gece kulübü mü okul bahçesi mi?

Anaokulu öğrencilerine ecdadımızı karalayan rezil öğretmen! 'Bakın, neremi görebiliyorsunuz'
Anaokulu öğrencilerine ecdadımızı karalayan rezil öğretmen! 'Bakın, neremi görebiliyorsunuz'

Gündem

Anaokulu öğrencilerine ecdadımızı karalayan rezil öğretmen! 'Bakın, neremi görebiliyorsunuz'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamsiyi kılçığıyla yerseniz bakın ne oluyor! Uzman önerisi
Aktüel

Hamsiyi kılçığıyla yerseniz bakın ne oluyor! Uzman önerisi

En çok Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’de bulunan hamsi, tuzlu su balığıdır. Türkiye’nin her bölgesinde severek tüketilmesine rağmen Karadeniz..
Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı
Medya

Yaşından başından utan be adam! Sanat (!) dünyasında bir lağım daha patladı

62 yaşındaki oyuncu Cem Özer'in M.K. isimli bir kadını uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz ettiği iddia edildi. Kendisine şantaj yapıldığı..
Hem iğrençlik yapıyorlar hem de yüzlerini gizliyorlar!
Yaşam

Hem iğrençlik yapıyorlar hem de yüzlerini gizliyorlar!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki küçük kızı Derin Talu bir erkekle çevresindekilere aldırış e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay