Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, tartışmaları beraberinde getiren bazı 29 Ekim etkinliklerine değindi. Dilipak, "Cumhuriyet aslında çoğunluktan gelen bir kavram ama Türkiye'de azınlık kendini çoğunluğun yerine koyuyor. Çoğunluğa, 'Benim değerlerimi tartışamazsın' diye dayatıyor." ifadelerini kullandı.

Çok farklı Mustafa Kemal profillerinin olduğuna dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, şöyle devam etti:

"Mesela Atatürk'ü mutlaka camilerde anılması gerekir ama onun Müslümanlığını sorgulayıp, tartışamazsın. O kadar karışık bir Atatürk profili var ki... Adnan hocanın anlattığı Atatürk ile Doğu Perinçek'in, Haydar Baş'ın anlattığı Atatürk aynı kişi olamaz. Haydar Baş Hafız olan bir Atatürk'ten bahsediyor ama Doğu Perinçek ateist olan bir Atatürk'ten söz ediyor. Dolayısıyla herkesi Kemalist olmaya zorlarsanız sonuçta herkes de kendi Kemalizmini üretiyor."