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Gündem

Abdurrahman Dilipak ‘Dikkat etmek lazım’ diyerek uyardı: Birileri Türkiye'yi buna zorluyor

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, HDP'nin planladığı yürüyüşe dikkat çekerek, "Gezi hayali içinde bekleyenler var. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:00:00 - 2020-06-07 20:18:14
Abdurrahman Dilipak ‘Dikkat etmek lazım’ diyerek uyardı: Birileri Türkiye'yi buna zorluyor

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, HDP'nin planladığı 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü'nü değerlendirdi. "Yaşananlara bakınca zamanlama biraz garip geliyor." diyen Dilipak, "Birileri böyle bir fırsat bekliyordu ki meydana çıkmak için bir gerekçe oluşturabilsin. ABD'de siyahi bir vatandaşa uygulanan polis şiddetinin ardından başlayan olaylar bugün Trump yönetimine karşı politik bir muhalefet hareketine dönüştü. Amerika'daki bu olayı fırsat bilenler Fransa, İngiltere ve Almanya ile birlikte Türkiye'de de birtakım olayları provoke etmekten çekinmeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

'Bulanık suda balık avlamak isteyenler var'

Bazı çevrelerin Gezi hayali içinde olduğunu belirten Dilipak, "Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan ve Suriye rejiminin de içinde olduğu Amerika ve İsrail ortaklığında bir muhalefet koalisyonu var. İçimizde de bunlarla birlikte hareket etmeye hazır belli odaklar var. Mesela FETÖ'cüler var. PKK da bunlardan birisi. Gezi'nin hayali içinde olan çevreler de var." şeklinde konuştu.

'Birileri Türkiye'yi seçime zorluyor'

Türkiye'nin seçime zorlandığını vurgulayan Abdurrahman Dilipak, "Bir yıldır bekleyen bir dosyanın bu şekilde meclise gelmesi zamanlama olarak çok riskliydi. Bunun arkasından birtakım olayların yaşanması beklenir. HDP'li iki vekilin milletvekilliğini düşürdüğünüze göre HDP'de dosyası olmayan hiç milletvekili yok. Onları da eğer düşüreceksiniz 'neden düşürüyorsunuz?' sorusu gündeme gelecek. Zaten yirmiden fazla milletvekilinin milletvekilliği düşürülürse ara seçim olur. Güneydoğu ve Türkiye'nin hemen hemen bütün büyükşehirlerinde seçim olur. Yaşanan seçim tartışmaları boşuna değil. Birileri Türkiye'yi seçime zorluyor." dedi.

Abdurrahman Dilipak sözlerini şu çağrı ile tamamladı:

"Herkesin dikkatli olması lazım. Bundan kimse kazançlı çıkmaz. Birilerinin kürtler ya da türkler umrunda değil. Bu dış tehditlere karşı birlikte direnebiliriz. Birbirimize zarar vererek güçlü olamayız. Bizim birbirimize rağmen kazanacak bir zaferimiz yok ama birlikte kazanacak bir zaferimiz var."

Ne Olmuştu?

CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li vekiller Leyla Güven ve Musa Farisoğulları TBMM üyeliği düşürüldükten sonra tutuklandı. CHP'li Berberoğlu infaz düzenlemesiyle tahliye edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekilleri ile görüşme kararı alırken HDP ise 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adlı bir protestoya hazırlandığını duyurdu.

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Yorumlar

Vaki

Dilipaki hic anlamiyorum. Konustugumda erdoganin gidici oldugunu söylüyordu ve üzücü hali yoktu. Insan dilipak sorar, pkk lilari milletvekilligini dusurmeyelimde, besleyelim mi?
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dumanlı

Meclis aritmetiğine göre meclisten seçim kararı çıkması mümkün değil. Anayasaya göre ancak cumhurbaşkanının istifası erken seçimi getirir. Böyle bir durumdada muhalefet seçim meydanlarında yapamadı,beceremedi bıraktı kaçtı diye propoganda yapar. Bu nedenle sayın cumhurbaşkanının böyle bir karar alacağını düşünemiyorum.
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