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Gündem

Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Türkiye'nin Navteks ilanı sonrası birçok kişi donanmamıza ve Oruç Reis'e destek mesajları paylaştı. Sitemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, verilen destek mesajlarında Türkçe mesajlar verilmesi gerektiğine dikkat çekerek çarpıcı bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 13:11:00 -
Abdurrahman Dilipak Banu El'i 'Lütfen' diyerek uyardı

Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan provokasyonları sürüyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, Navteks ilan etti.

Ordumuza destek mesajları yağdı. Mesajlarda Batı'dan devşirme kelimeler kullanıldığına sitem eden yazar Abdurrahman Dilipak, spiker Banu El'i sosyal medya hesabından uyardı.

Banu El'in 'Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun' paylaşımını alıntılıyan Abdurrahman Dilipak, "Türkçe “Allah yolunuzu açık ömrünüzü bereketli kılsın” desek. Batı sadece toprağımızı değil dilimizi ve dilimiz üzerinden beynimizi ve kalbimizi işgal etmesin lütfen" dedi.

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