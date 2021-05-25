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Gündem Abdurrahman Dilipak: Ahiretteki cezadan susana da pay ayrılacak
Gündem

Abdurrahman Dilipak: Ahiretteki cezadan susana da pay ayrılacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisine yönelik birkaç gündür devam eden eleştirilere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 21:13:00 - 2021-05-25 21:19:46

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, son günlerde kendisine yöneltilen eleştirilere Yeni Akit Youtube kanalında cevap verdi. "Bu süreçte ben ortadan yürümeye çalışıyorum." diyen Dilipak, "Ben kimsenin adamı değilim. Birilerine yakınlığım söz konusu olsa bile haklı ve haksıza bakarım. Mazlumdan yana, zalime karşı durmak gibi. Birinsan benim kardeşim olabilir. Ve çok iyi bir insan olabilir. Ama şu meselede yanlış yapıyorsa, sözü dinler, doğrusuna tabi olur ve yanlışına karşı çıkarız." ifadelerini kullandı.

'Yanlışı uyarmayana da cezadan pay ayrılacak'

Dilipak, eleştirilere yönelik cevabına şöyle devam etti:

"Öbür dünyaya gittiğimizde, 'akrabamdı, memleketimdendi' vs. diye yanlış olduğunu bile bile, ona destek verirlerse, onlar yaptıkları yanlıştan dolayı cezalandırılırken, onlara destek verenler için de yanlışın cezasından bir pay ayrılacak. İşte o zaman o cezayı gören yanlış iş sahipleri, çevredeki yakınlarına aldatıldıkları için iki kat ceza isteyecekler. O ceza gören kişi diyecek ki 'Madem yanlış olduğunu biliyordunuz da beni niye engellemediniz? Beni bugün cehenneme götüren şartları düzeltme imkanınız varken beni niye düzeltmediniz ki?"

'Söz dinlemeyeceklerse yapacak hiçbir şey yok'

Dilipak sözlerini, "Ben, bugün yanlış yapan benim dostum da olsa onu eleştiriyorsam, ona karşı bir şeyler yapıyor ve söylüyorsam, bu öbür dünyada teşekkür alacağım içindir. Ama eğer söz dinlemeyeceklerse yapacak hiçbir şey yok." ifadeleri ile tamamladı.

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