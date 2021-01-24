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Gündem Abdurrahim Reyhan Hoca rahmetle anılıyor
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Abdurrahim Reyhan Hoca rahmetle anılıyor

Son devrin en önemli İslam alimlerinden olan Abdurrahim Reyhan Hoca ebediyete irtihalinin 23’üncü sene-i devriyesinde rahmetle yad ediliyor. Etrafında oluşturduğu gönül halesiyle binlerce kişiyi irşad eden Abdurrahim Reyhan Hoca, Hakk’a yürüyüşünün yıl dönümünde özlemle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 10:13:00 -
Abdurrahim Reyhan Hoca rahmetle anılıyor

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Ömrünü Hak davasına adayan ve yapmış olduğu sohbetlerde İslam’ın hakikatlerini anlatan Abdurrahim Hoca, tasavvufun inceliklerine malik bir isimdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve yurtdışında binlerce seveni olan Abdurrahim Hoca, son nefesine kadar sohbetlerini sürdürdü. Abdurrahim Reyhan Hoca’nın bizzat yaptırdığı sohbet mekânları ve vakıf binaları halen Müslümanlara hizmet vermektedir.


Yeni Akit Gazetesi
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