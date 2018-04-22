Abdurrahim Albayrak'tan galibiyet yorumu: 4 maçımızı da alıp şampiyon olmak istiyoruz

Abdurrahim Albayrak'ın maç sonu değerlendirmeleri şöyleydi:

"Sinan Gümüş bize çok lazım bir oyuncu, onu bırakamam. Maça iyi başladık, 2-0'dan sonra beklemediğimiz anlarda gol yedik ve 2-2 oldu. Maçı zora soktuk ama hocamızın müthiş değişiklikleriyle birlikte maçı çevirdik. Zor maçtı. Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı vardı. Ama arkadaşlarımız buna müsaade etmedi. 4 maçımız kaldı. Teker teker bunları aşıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde."

"Biz temkinli gidiyoruz. Şampiyon olmak için kalan dört maçı da kazanmak istiyoruz. Artık 360 dakikalık bir maraton var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçında dostça, kardeşçe bir maç diliyorum. Kavgasız ve gürültüsüz bir derbi olacağına canı gönülden inanıyorum."

Kaynak:Sporx