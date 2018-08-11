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Abdurrahim Albayrak'tan bomba transfer açıklaması: Bundan sonra uçak indirmek...

Ankaragücü karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 01:11
Abdurrahim Albayrak'tan bomba transfer açıklaması: Bundan sonra uçak indirmek...

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 yendiği maçın ardından 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, transfer konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklama;

''ŞANS ESERİ SAKATLANMA OLMADI''

Bugün maça yetiştiysek, Ankara Emniyet Müdürü arkadaşım sayesinde yetiştik. 45 dakika kala stada geldik. Zor şartlarda maça geldik. Maça gelince zemini gördünüz. Geçen hafta Konya'da da gördük, burada da aynı zemin. Yazık günah. Şans eseri burada bir sakatlık yaşanmadı.

''KİM OYNAR, FATİH HOCANIN KARARI''

Hocamız değişiklikler yaptı, istediğimiz 3 puanı aldık. Geçen sezon galibiyetle kapattık, bu sezon galibiyetle aştık. Kim onyar kim oynamaz Fatih hocanın kararıdır. Geniş bir kadromuz var. Bu hafta Sinan oynadı, haftaya bir başkası oynar. Hocanın kararıdır.

''ARTIK UÇAK İNDİRME YOK''

Biz de transfer yapmak istiyoruz ama hele bugünlerde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Uçak indirme lafı yok artık. Ne indirebilirsiniz, ne kaldırabilirsiniz. Borcumuz çoğaldı. Futbolcu almak kolay ama nasıl borçları ödeyeceğiz? Kiralık için görüştüğümüz birçok oyuncu var. Sabahları kadar hepimiz maçları izliyoruz. Artık boşa verecek paramız yok. Almak için elimizden geleni yapıyoruz. Transfer inşallah yapacağız ama yapacağımız transfer nokta atış olacak.

''GOMIS'E CİDDİ ÖDEME YAPIYORUZ''

Gomis bizim için çok önemli bir oyuncu. Çok ciddi bir ödeme yapıyoruz. Gomis'ten memnunuz. En kısa zamanda özlediğimiz o formuna ulaşacaktır.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 01:11
  1. Konya
  2. Galatasaray
  3. Abdurrahim Albayrak
  4. Ankaragücü
  5. Transfer
  6. Süper Lig

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