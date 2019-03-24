Abdurrahim Albayrak'dan açıklama geldi: Bunu hak etmedik
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yönetimin yönetsel olarak ibra edilmeme kararı hakkında açıklamalarda bulundu.24 Mart 2019 Pazar 02:36
Galatasaray'da Genel Kurul tarafından yönetsel olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminden ilk tepki Abdurrahim Albayrak'tan geldi.
Abdurrahim Albayrak, ibra edilmeme kararının ardından sonra sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.
Albayrak paylaşımında, "Bunu hak etmedik" ifadesi yer aldı.
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