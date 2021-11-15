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Siyaset Abdüllatif yine ağzını bozdu
Siyaset

Abdüllatif yine ağzını bozdu

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türk siyasi tarihinin en ilkesiz siyasetçisi olmak için büyük çaba sarf ediyor. Politik hayatı boyunca bir partide istikrar sağlayamayan ve bir masadan diğerine oturan Şener, bu defa da AK Parti kadrolarının Türkiye'yi yeni nesil mafya devletine çevireceğini ileri sürerek hadsizlikte zirve yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:03:00 -
Abdüllatif yine ağzını bozdu

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türk siyasi tarihinin en ilkesiz siyasetçisi olmak için adeta ant içti. Politik hayatı boyunca bir partide istikrar sağlayamayan ve bir masadan diğerine oturan Şener, bu defa da AK Parti kadrolarının Türkiye'yi yeni nesil mafya devletine çevireceğini ileri sürerek hadsizlikte zirve yaptı.

Cumhuriyet'e "içini döktü"

AK Parti kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı olan, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yine iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet gazetesine konuşarak nasıl bir zihni dönüşüm geçirdiğini gözler önüne seren Şener, “Yeni nesil bir mafya devleti ortaya çıktı. Seçimle iktidara geliyorlar ama ülkeyi mafya yöntemleri ile idare ediyorlar. Mafya mantığına hizmet edecek yasalar çıkarıyorlar. Muhalefeti yasaları zorlayarak susturmaya kalkıyorlar. Bu, yeni nesil bir mafya devletidir. Tüm kamu kaynaklarını bireysel çıkarları için kullanıyorlar. Konusu suç olan paraları aklama, ihale kanunlarıyla oynama var. Türkiye şu an yeni nesil mafya devleti riski taşıyor. Bu parti lider değil, kadro partisi demiştik. Erdoğan’ın kendisi bunu söyledi. Sonunda bu kadro ülkeyi yeni nesil mafya devletine çevirecek" iftirasını attı.

 

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Yorumlar

narut

adam olsan Sivas seni bırakmaz dı...
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Europe

Türkiye masa dansözü bir türlü iş yapacak kabiliyetini bulamadı.
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