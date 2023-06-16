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Siyaset Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı
Siyaset

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 20:35:00 -
Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa eden eski milletvekili Abdüllatif Şener'in cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullandığı sandıkta geçersiz oy bulunmadığı ortaya çıktı. Bu durumda Şener'in oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a attığı öne sürüldü.

Tarihi seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmişken muhalefetteki gerilim giderek artıyor.

Özellikle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi parti içinde ve tabanda büyük rahatsızlık yaratıyor.

Bir taraftan da eski CHP'lilerin açıklamaları gündemde yer tutuyor.

Aday gösterilmeyince 14 Mayıs'tan hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP aleyhine açıklamalarda bulunarak büyük tepki çeken Abdüllatif Şener, yine bir çıkışı ile gündemde.

Şener, Halk TV'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu Sansürsüz programına katıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şener' burada Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi.

"İkinci turda geçersiz oy kullandım"

İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener şöyle konuştu:

Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim.

Sandığında geçersiz oy yok: Oyunu Erdoğan'a vermiş

2018 yılından itibaren CHP Konya milletvekili olarak görev yapan Abdüllatif Şener'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Bu açıklamanın ardından Şener’in oyunu kullandığı Ankara-Ümitköy’deki 4090 nolu sandıktan gelen tutanaklar incelendi.

 

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