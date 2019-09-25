Abdüllatif Şener'den Erdoğan ile ilgili pişkin açıklama! 'Hepsinde benim payım var'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Taraftarlarının şunu bilmesi lazım ki, Erdoğan’ın sahip olduğu unvanların çoğunda benim payım var. Belki bu da benim günahım” dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Şener, “Taraftarlarının şunu bilmesi lazım ki, Erdoğan’ın sahip olduğu unvanların çoğunda benim payım var. Belki bu da benim günahım” şeklinde konuştu.

Erdoğan hakkında skandal sözler

Bizim TV adlı Youtube kanalında konuşan Abdüllatif Şener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Ben 30 yıldır siyasetteyim. Ülkeme bir zararım olduğunu düşünmüyorum. Yaptığım herşeyin hesabını veririm. Tayyip Erdoğan ise herkesi eleştiriyor, şeytanlaştırıyor, ülkeyi kötü yönetiyor. Yaptığı doğru nedir? Dış politikası mı, iç politikası mı, adalet anlayışı mı yoksa ekonomi anlayışı mı doğru? Bir politikacı için ülkeye zarar vermekten daha acı bir şey olamaz."

Pişkin açıklama

“Tayyip Erdoğan’ın bana kazandırdığı bir tek sıfat yoktur. Tayyip Erdoğan henüz milletvekili değilken ben Maliye Bakanlığı yaptı. Bütün sıfatlarımı Erdoğan milletvekili değilken kazandım. Taraftarlarının şunu bilmesi lazım ki, Erdoğan’ın sahip olduğu unvanların çoğunda benim payım var. Belki bu da benim günahım. “