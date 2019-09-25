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Abdüllatif Şener'den Erdoğan ile ilgili pişkin açıklama! 'Hepsinde benim payım var'

Kurduğu Türkiye Partisi ile vatandaşlardan beklediği oyları alamayarak sandığa gömülen Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili pişkin açıklamalarda bulundu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
Abdüllatif Şener'den Erdoğan ile ilgili pişkin açıklama! 'Hepsinde benim payım var'

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Taraftarlarının şunu bilmesi lazım ki, Erdoğan’ın sahip olduğu unvanların çoğunda benim payım var. Belki bu da benim günahım” dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Şener, “Taraftarlarının şunu bilmesi lazım ki, Erdoğan’ın sahip olduğu unvanların çoğunda benim payım var. Belki bu da benim günahım” şeklinde konuştu.

Erdoğan hakkında skandal sözler

Bizim TV adlı Youtube kanalında konuşan Abdüllatif Şener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Ben 30 yıldır siyasetteyim. Ülkeme bir zararım olduğunu düşünmüyorum. Yaptığım herşeyin hesabını veririm. Tayyip Erdoğan ise herkesi eleştiriyor, şeytanlaştırıyor, ülkeyi kötü yönetiyor. Yaptığı doğru nedir? Dış politikası mı, iç politikası mı, adalet anlayışı mı yoksa ekonomi anlayışı mı doğru? Bir politikacı için ülkeye zarar vermekten daha acı bir şey olamaz."

Pişkin açıklama

“Tayyip Erdoğan’ın bana kazandırdığı bir tek sıfat yoktur. Tayyip Erdoğan henüz milletvekili değilken ben Maliye Bakanlığı yaptı. Bütün sıfatlarımı Erdoğan milletvekili değilken kazandım. Taraftarlarının şunu bilmesi lazım ki, Erdoğan’ın sahip olduğu unvanların çoğunda benim payım var. Belki bu da benim günahım. “

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
  1. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul7 dk önce
    hele bir açıkla katkılarını da bu millet öğrensin.
  • abidinabidin12 dk önce
    Reis'in günahıda belki sizin gibi sıfatsızları adam zannedip partisine almasıdır. Reis olmasaydı siz bir hiçtiniz, şimdi özünüze döndünüz hiç oldunuz.
  • YsfYsf18 dk önce
    Kedi ulaşamadığı ete mundar dermiş
  • TANER BAYGÜLTANER BAYGÜL38 dk önce
    peki, ya sonra?
  • Abdullah Hüdaverdi-KonyaAbdullah Hüdaverdi-Konya38 dk önce
    Kıskançlık ruhunu teslim almış
  • Eren Eren 52 dk önce
    Oha mı desek çüş mü???? Kararsız kaldım.
  • Tata TongaTata Tonga55 dk önce
    Pişkin ne demek? Anlıyamadım. Adam bir iddia ileri sürüyor, ciddiye alır iseniz siz de aksini ileri sürersiniz. Kimin haklı olduğuna halk karar verir
  • memo memo 57 dk önce
    benim günahım benim günahım deyip durmasenin en büyük günahın tayyibi bırak rahmetli erbakan hocamızı kandırarak o partide siyaset yapıphocaylahayatı boyunca uğraşan dinsiz partideşimdi islamcılarla uğraşmak senin en büyük günahın
  • HaticeHatice1 sa önce
    Hadi ordan
  • İs-hakİs-hak1 sa önce
    Senin herşeyi var sende yok,yok tek eksiğin var oda utanmak sen utanma faziketinden tam manasıyla mahrum sun Erdoğan bana kazandırdı ğı bir sıfat yeni k diyorsanız gözüne dizine vursun 
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
     buda cehape,nin gölgesinde yatanlardan. Arslan yattığı yerden belli olur !..
  • Bilal Bilal 1 sa önce
    Senin bulundugun durumdada senin payin niye yok Kemalik yalakasi olmussun 
  • hizipsavarhizipsavar1 sa önce
    BU ADAM KENDİNİ BİR HALT ZANNEDİYOR. sen adam olsan oy alırdın milletin verdiği makamı aldın mı alamadın demekki hiç bir halt yememişsin. işine bak ve oturduğun yerde otur. hesap zamanı veririsin hasabını yüce rabbime.
  • Dadaş Dadaş 1 sa önce
    artık kendini ilah yerine koyup taraftarların rızkını kesmesin inşaallah
  • Vatandaş Vatandaş 1 sa önce
    Sen de AKP de, Milli Görüş'ün mirasına kondunuz. Yoksa % 1'i aşamazdınız.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    vah zavallı vah.
  • benben1 sa önce
    ŞUAN İSMİN HATIRLANIYORSA BUNU BİLE ERDOĞANA BORÇLUSUN.

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