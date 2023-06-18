Abdullatif Şener'den CHP'lileri deliye döndürecek olay cevap!
CHP'den ayrıldıktan sonra hedefe konan Abdullatif Şener, Twitter hesabından kendisini eleştirenleri deliye döndürecek bir cevap verdi.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledikten sonra CHP'den istifa eden Abdullatif Şener muhalefetin hedefindeki isimlerden birisi haline geldi.
Abdullatif Şener, kendisini eleştirenlere Twitter hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.
CHP'lilere yine sinirlendirecek bir adım atan Şener, halay videosu paylaştı.
Şener paylaşımına da şu mesajı ekledi:
İki gündür Mardin Kızıltepe'deyim. Düğünde ve sokaklardayım. Görünen o ki; kendi seçim hatalarını unutturmak için, oy verdin vermedin üzerinden kamikaze saldırıları yapan medya trollerinin halkta karşılığı yok. CHP'yi önümüzdeki belediye seçimlerinde hezimete sürüklüyorlar.
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