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Gündem Abdüllatif Şener'den akla ziyan Devlet Bahçeli iddiası
Gündem

Abdüllatif Şener'den akla ziyan Devlet Bahçeli iddiası

AK Parti’den ayrılarak parti kuran ancak sandığa gömüldükten sonra kapağı CHP’ye atan Abdüllatif Şener, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili akla ziyan bir iddiada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:40:00 -
Abdüllatif Şener'den akla ziyan Devlet Bahçeli iddiası

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, akla ziyan iddialasıyla yine gündemi meşgul etme çabası içine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan Şener, "Şimdiye kadar kimsenin yapmadığı bir yorumu yapmak istiyorum" diyerek şu iddiayı öne attı:

"Bence Sayın Bahçeli, bu kadar zor ve kötü koşullarda Sayın Erdoğan ve hükümetinin ülkeyi bu kadar kötü yönettiği bir dönemde hala destek açıklamaları yapmak suretiyle şu noktaya gelmiştir; 'En kötü döneminde ülkeyi yönetirken, yönetim kurallarının tamamına aykırı bir tarzı benimsediğim bir dönemde bile umutla... Acaba düzelir misin şimdi? Diye, umutla çaba harcadım. Ama bak iflah olmuyorsun. Yola girme istidadı göstermeyen, iflah olmayacağını defalarca test ettiğim bir hükümetin arkasında artık duramam, desteğimi çekiyorum' diye seçime girme hazırlığındadır bence."

Hükümetin kapıları tamamen kapattığı 'erken seçim' tartışmalarına ilişkin de yorum yapan Abdüllatif Şener, seçimin 2021'in ikinci yarısında olabileceğini öne sürdü.

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