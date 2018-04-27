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Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!

AK Parti'den ayrıldıktan sonra kurduğu partiyle umduğunu bulamayan Abdüllatif Şener, Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 14:44
Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!

Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, muhalefetin ortak adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çıkarılacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. Şener, Gül'ün seçmenden oy alamayacağını ifade etti.

"Gül'ün CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti gibi muhalefet partilerinin tabanından oy alma ihtimali yoktur" diyen Şener, "Benim gördüğüm kadarıyla Abdullah Gül'ün adaylığı gündemden düşeceğe benziyor"diye konuştu.

GÜL'ÜN İKTİDARDAN OY ALMA İHTİMALİ YOK

Yeniçağ'a konuşan Şener şunları söyledi: "Gül'ün böyle bir ortamda iktidar partisinden de oy alma ihtimali yoktur. Bir kere Gül'ü aday gösterecek olan partiler kendi tabanlarının eğilimine aykırı bir şey yapamazlar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa bu yönetim açısından sorun olur. Gül ismi çok konuşuluyor ama CHP ve İyi Parti'nin böyle bir düşüncesinin olduğunu varsaymıyorum."

GİZLİ GÜÇLER ABDULLAH GÜL İSMİNİ PİYASAYA SÜRDÜ

Gizli bir yapının Abdullah Gül ismini ortaya sürdüğünü iddia eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir muhalefet ve eleştirisi olmamasına rağmen böyle bir ortam oluşturulması görülmeyen gizli güçlerin piyasaya sürme isteğini ifade eder. Buna rağmen tutmayacak birini piyasaya sürdükleri için ben Sayın Meral Akşener'in adaylığını açıklamasından sonra bu formülün düştüğünü düşünüyorum."

 

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:44
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