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Gündem Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na yağ çekti!
Gündem

Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na yağ çekti!

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na güzelleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 22:16:00 -
Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na yağ çekti!

CHP sığıntısı Abdüllatif Şener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yağ çekti.

Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaşan Abdüllatif Şener, Kılıçdaroğlu'na güzelleme yaptı.

Şener'in paylaşımında, "İki şişe su, iki bardak çay, bir fotoğraf makinesi... Sonsuz mutluluk var masada... Samimiyet var..." şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti.

İşte o tweet:

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