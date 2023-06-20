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Gündem Abdüllatif Şener kafayı bulmuş
Gündem

Abdüllatif Şener kafayı bulmuş

Yeniakit Publisher
2023-06-20 07:15:00 -

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyip CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemini meşgul eden Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi.

Şener katıldığı canlı yayında çok konuşulan sözleri hakkında konuştu. Şener açıklamasında, ''Kafa bulmak için söyledim.'' dedi.

YENİ AÇIKLAMA YAPTI: KAFA BULMAK İÇİN SÖYLEDİM

TV5'te canlı yayına katılan Şener, gündem olan sözlerine ilişkin soruya cevap verdi.

Şener açıklamasında, ''Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim. Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor. Bu konuyla uğraşanların hepsi boşuna uğraşıyor. '' dedi.
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SİNAN OĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." demişti.

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