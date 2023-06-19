Abdüllatif Şener: Kafa bulmak için söyledim

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ayrıldığı açıklayan ve "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım" diyerek siyaset gündemini meşgul eden Abdüllatif Şener'den yeni açıklama geldi.

Şener katıldığı canlı yayında çok konuşulan sözleri hakkında konuştu. Şener açıklamasında, ''Kafa bulmak için söyledim.'' dedi.

Kafa bulmak için söylemiş

TV5'te canlı yayına katılan Şener, gündem olan sözlerine ilişkin soruya cevap verdi.

Şener açıklamasında, ''Biraz rahatlatmak istedim. Gürültüsü ne kadar olur diye merak ettim. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Kafa bulmak için söyledim. Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor.Bu konuyla uğraşanların hepsi boşuna uğraşıyor. '' dedi.

Oğan'a oy verdiğini duyurmuştu

Şener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." demişti.

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