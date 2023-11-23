Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'
Koca-Der Gazze konulu konfernas düzenleme kararı aldı. Abdullah Yıldız'ın konuşmacı olarak yer alacağı konfernasın halka açık olduğu belirtildi.
Koca-Der Gazze konulu konfernas düzenleme kararı aldı. Abdullah Yıldız'ın konuşmacı olarak yer alacağı konfernasın halka açık olduğu belirtildi.
Koca-Der'in bildirisi:
24 Kasım Cuma saat 20.45'te Sarıyer Kocataş Yusuf Söğüt konferans salonundaki
"GAZZE GAZÂMIZ KUDÜS DAVAMIZ" konulu sohbetimize buyurun inşaallah