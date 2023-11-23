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Aktüel Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'
Aktüel

Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'

Yeniakit Publisher
2023-11-23 13:27:00 -
Abdullah Yıldız anlatacak: 'Gazze gazâmız Kudüs davamız'

Koca-Der Gazze konulu konfernas düzenleme kararı aldı. Abdullah Yıldız'ın konuşmacı olarak yer alacağı konfernasın halka açık olduğu belirtildi.

Koca-Der Gazze konulu konfernas düzenleme kararı aldı. Abdullah Yıldız'ın konuşmacı olarak yer alacağı konfernasın halka açık olduğu belirtildi.

Koca-Der'in bildirisi:

24 Kasım Cuma saat 20.45'te Sarıyer Kocataş Yusuf Söğüt konferans salonundaki
"GAZZE GAZÂMIZ KUDÜS DAVAMIZ" konulu sohbetimize buyurun inşaallah

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