Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama!
Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcal'ın avukatlarıyla görüştüğü belirtildi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:46
Abdullah Öcalan'ın bugün avukatlarıyla görüştüğü öğrenildi.
İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatlarıyla görüştüğü duyuruldu.
Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen görüşmeye dair başka bir bilgi verilmedi.
Açıklamada, "Büromuz avukatlarından Av. Newroz Uysal ve Av. Rezan Sarıca bugün (07.082019) müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
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