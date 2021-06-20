Abdullah Nefisi'den ses getiren açıklama: İran'a karşı Türkiye ile ittifak yapmalıyız

Kuveytli ünlü siyaset bilimci ve akademisyen Abdullah Nefisi, Körfez ülkelerine Türkiye ile askeri savunma anlaşmaları yapmalarını teklif etti.

İran tehlikesine karşı ABD'nin güvenli bir partner olmadığını belirten Nefisi, ABD'nin Körfez'den çekiliyor olmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Nefisi, İran tehlikesinden korkan Körfez ülkelerine Türkiye ile çalışmalarını, "Türkiye ile ortak savunma anlaşmalarının akıllıca olduğu" tavsiyesinde bulundu.

Biden yönetiminin Basra Körfezi'ndeki hava savunma sistemlerini çekmesi ve bölgedeki ABD askeri varlığının azaltılacağını açıklaması bazı Körfez ülkelerini "İran tehlikesi" konusunda endişeye sevk etmişti.

Pentagon sözcüsü Jessica McNuty bu yaz ABD'nin Basra Körfezi'ni önemli ölçüde boşaltacağını duyurmuştu.