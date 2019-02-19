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Abdullah Kahraman kimdir? Abdullah Kahraman hangi görevlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Prof. Dr. Abdullah Kahraman Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanmasıyla birlikte Abdullah Kahraman’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Abdullah Kahraman kimdir? Abdullah Kahraman hangi görevlerde bulundu?

19 Şubat 2019 Salı 09:38
Abdullah Kahraman kimdir? Abdullah Kahraman hangi görevlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Prof. Dr. Abdullah Kahraman Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine atanmasıyla birlikte Abdullah Kahraman’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Abdullah Kahraman kimdir? Abdullah Kahraman hangi görevlerde bulundu?

1964’te Bayburt’ta doğdu. İlkokulu Bayburt’ta tamamladı. Üsküdar İmam-Hatip Lisesi’den ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre öğretmen olarak çalıştı. 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Hukuku Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı, 1997 yılında Doktor, 1998 y‎ılında Yrd. Doçent, 2003 tarihinde Doçent ve 2008’de profesörlüğe atandı. Üç yıl (2004-2007) Bakü Devlet Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapmıştır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Kahraman, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktaydı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:38
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