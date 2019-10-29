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Gündem

Abdullah Gül'ün o paylaşımına tepki yağdı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığında olan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a perde arkasında destek verdiği öne sürülen Abdullah Gül'ün 29 Ekim mesajına tepki yağdı.

2019-10-29 16:37:00 - 2019-10-29 16:41:59
Abdullah Gül'ün o paylaşımına tepki yağdı

Milli bayramlarda şansız bir şekilde hastalanan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı dikkat çekti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev yaptığı dönem milli bayramlarda yaşadığı rahatsızlıklarla akıllarda kaldı.

Gül, paylaşımında "Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, herkese esenlikler dilerim." ifadelerini kullandı.

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Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına dikkat çeken yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

 

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Yorumlar

Musa

Akit zihniyeti de bütün milli bayramlar da hastadır şimdi cumhuriyetçi mi oldunuz
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Mustafa DOĞAN

barış pınarı moralini bozdu..normaldir.
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