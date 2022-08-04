Abdullah Gül'ün kurduğu parti, adaylığını istemedi!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2023'teki seçimler öncesi partilerin aday gösterme süreçlerini değerlendirdi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, “Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal” çıkışı cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

Engin Altay böylece CHP içindeki adaylık tartışmalarına da son vermiş oldu.

Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı seçilecek tartışmalarının artık son bulması gerekiyor. Engin Altay tecrübeli bir politikacı. Siyasi nezaket gereği, “Ben 6’lı masa adayını 6’lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum” dedi. Ama bu cümlenin devamında bir ama var. “Ama CHP’nin ve CHP’lilerin adayı Bay Kemal” cümlesi 6’lı masaya CHP’den başka bir ismin önerilmeyeceğini gösteriyor. Biz CHP olarak masaya genel başkanımızı önereceğiz anlamına geliyor.

Eğer bir yere partinin lideri aday gösteriliyorsa o partiden başka bir aday çıkmaz. Çıkmaması gerekir.

DEMİREL ÖRNEĞİ

Demirel cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Ancak DYP içinde bir grup, “Demirel başbakan olarak kalsın” diye bir kampanya yürütüyordu. Demirel bundan rahatsız olmuştu. DYP Grubu’nda, “14 Mayıs 1950’de DP seçimleri kazanmıştı. Celal Bayar kürsüye çıktı ve seçimleri kazandık ama milli iradenin gereğini yerine getirmek ve rüştümüzü ispat etmek için bu hareketin bir sembolü olarak bu partinin liderinin Çankaya’ya çıkması, cumhurbaşkanı olması gerekiyor” şeklinde bir konuşma yaptı. Mesaj anlaşıldı. DYP’deki itirazlar kesildi. CHP’de de eğer Kılıçdaroğlu adaysa başka bir adayın çıkmaması gerekiyor. Sanıyorum iş oraya gidiyor. CHP’den 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun ismi gidecek.

CHP’NİN ADAYI BAY KEMAL

Çünkü konuştuğum CHP yetkilileri “Doğal olan genel başkanın aday olduğu yerde CHP’den başka bir adayın çıkmaması” diyorlar. CHP içindeki bütün bileşenlerin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul ettiğini söylüyorlar. Bu nokta önemli. Çünkü CHP içinde İmamoğlu’nun adaylığını destekleyen ciddi bir grup vardı. Belli ki Kılıçdaroğlu’nun kararlılığı ve İmamoğlu’nun yaptığı hatalar nedeniyle onlar da geri adım atmış.

6’LI MASAYA MESAJ

Kılıçdaroğlu, CHP içindeki adaylık yarışını noktalamış gözüküyor. 6’lı masaya Kılıçdaroğlu’nun isminin gideceği netleşti. Peki 6’lı masanın tavrı ne olacak?

Önce CHP kurmaylarının 6’lı masaya yönelik mesajlarını aktarmak istiyorum. “Her partinin adayı olabilir ama 6’lı masanın büyük partisi bizim. Cumhurbaşkanı adayının da bizden çıkması doğaldır” diyorlar. Tabii bu CHP’nin yaklaşımı.

6’LI MASADAKİ HAVA

6’lı masanın da Kılıçdaroğlu konusunda ne düşündüğünü ölçmeye çalıştım. İYİ Parti cephesinde, “Eğer anketler Kılıçdaroğlu ile kazanılacağını ortaya koyuyorsa sorun yok. Kılıçdaroğlu aday olur. Ama Kılıçdaroğlu ile kazanılamıyorsa o zaman seçilecek aday formülü gündeme gelir” diyorlar. Peki bu seçilecek aday Akşener olur mu? O konuya bu aşamada girmeyi pek tercih etmediler. Ben de zorlamadım.

Ama CHP’den bu anekdotu da aktarmak isterim. “6’lı masa da bilsin ki adayımız Bay Kemal” diyorlar.

ABDULLAH GÜL OLUR MU

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesine verdiği röportaj 6’lı masada nasıl algılandı? Önce CHP kanadını yokladım. “CHP’liler dışarıdan bir ismin adaylığını kabul etmez. CHP’de çok değerler var. Abdullah Gül düşünülmez. Zaten bizim adayımız Genel Başkanımız” diye görüş bildirdiler. İYİ Partililer zaten Abdullah Gül ismine karşı. 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün önünü kesen Meral Akşener’di.

İlginç olanı Abdullah Gül’ün kurduğu DEVA Partisi’nden de destek gelmedi. DEVA’nın gönlünde Gül’ün değil Ali Babacan’ın adaylığı yatıyor.

Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir çıkış yaptı ama bir karşılık bulamadı. Ciddiye alınmadı. Cumhurbaşkanı adaylığı için gönderdiği CV değerlendirmeye bile alınmadı.