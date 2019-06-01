Abdullah Gül'e 'fırıldak' diyen adam hakkında karar verildi!

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos 2012 tarihinde, Orduevi’nde düzenlenecek resepsiyona katılıp katılmayacağı merak edilirken, Twitter hesabından, “Hacettepe Üniversite Hastanesi’nde tedavim sürüyor. Daha birkaç gün burada kalacağım” diye yazarak pijamalı fotoğraflarını paylaşmıştı.

Habertürk’ün haberine göre, fotoğrafların yayınlandığı bir internet sitesinde “Vaybe” rumuzlu E.S. “Adam tam fırıldakmış” şeklinde yorum yazdı. Bu yorumun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yorumu yazan E.S. hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Sanık E.S. yaptığı savunmada Cumhurbaşkanı’nı sevdiğini, saydığını, amacının hakaret olmadığını ve kinayeli olarak yorum yaptığını söyledi.

Mahkeme "Kaba eleştiri" dedi

Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi ilginç bir karara imza atarak, Cumhurbaşkanı’na “Fırıldak” denmesinin hakaret olmadığına hükmetti. Sanık hakkında verilen beraat kararında, fırıldak sözünün içerik olarak “sözünden dönen, güvenilmez kişi” anlamına geldiği de hatırlatılarak şöyle denildi:

“TCK.’nun 125/1. maddesinde ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak şeklinde tanımlanmıştır. Yani, kanun koyucu bu fiili ceza yaptırımına bağlamakla kişilerin onur, şeref ve saygınlığını koruma altına almıştır. Fiilin suç oluşturabilmesi için tahkir edici olması gerekir. Bir sözün tahkir edici olup olmadığı objektif koşullara bağlı değildir. Zamana, yere, duruma, süjelere bağlıdır. Siyasetçilerin seçilmiş kişilere yönelik bu tarz eylemler, bu kişilerin halkın denetimine açık kamuya mal olmuş olmaları bu konumu bilerek tercih etmeleri nedeniyle özel kişilerden farklı olarak izin verilen eleştiri sınırı daha geniştir. Ayrıca kişi kendisine yönelen sözlere neden olacak eylem ve açıklamalarda bulunup bulunmadığı tartışma ortamına çekilmeyi isteyip istemediği gözetilerek fiilin suç oluşturup oluşturmadığının eleştiri sınırları içerisinde kalıp kalmadığının tespiti gerekir.

Bu açıklamalara göre müştekinin yıllarca siyaset yapmış, siyasi kişiliği olan, seçilmiş bir kişi olması, Twitter’de yaptığı paylaşımla kendisini bilerek tartışma ortamına çekmiş olması gözetildiğinde dava konusu ‘adam tam fırıldakmış gibi yaw' şeklindeki yorumu kaba eleştiri niteliğinde olduğu, suç oluşturmayacağı kanaatine varıldığından, sanığın atılı suçtan beraati yönünde karar verilmesi gerekmiştir.”

Yargıtay kararı onadı

Yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Daire, “Sanık tarafından yapılan yorumun bir davranışa yönelik kaba eleştiri mahiyetinde olduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabulünde isabetsizlik bulunmadığından onanmasına oy birliğiyle karar verildi” dedi. Daire’nin onama kararıyla yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu.