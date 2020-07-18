Abdullah Gül'den yeni mezunlara "Türkiye'den gidin" tavsiyesi

Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2020 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül'ün yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler de törene katıldı.

Programda Abdullah Gül, ismini taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek öğrencilere beyin göçü tavsiyesinde bulundu.

Gül öğrencilere yapktığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Ne yapın yapın, çalışma şeklinde yurt dışında bulunmaya çalışın. Sizler dünyanın her yerinde çalışacak mezunlarsınız. Olağanüstü dönem pandemi dediğimiz bir hastalık. Bu bize küreselleşmenin ne olduğunu gösteren bir örnek oldu. Çin'in Vuhan şehrinden çıkan mikrop nasıl dünyayı dolaştı.

Bütün dünyayı sardı. Büyük bir olay oldu. 100 yıl içinde en büyük olaylardan biri olarak karşımıza çıktı. Bu hastalık hayatımızı değiştirdi. Hepimizin kimyasını bozdu. Bütün bunlara rağmen hayatın devam ettiğini gördük. Birçok iş yeri 100 kişi yerine 80 kişiyle de çalışabilirmiş. Büyük istihdam meseleleri ortaya çıktı. Aranan vasıflar 'uzaktan bu işi yapabilir misin?' şeklinde olacak. Bu konuda sizler avantajlısınız."