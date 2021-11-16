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Siyaset Abdullah Gül'den Sezai Karakoç mesajı
Siyaset

Abdullah Gül'den Sezai Karakoç mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sezai Karakoç'un vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fikirleriyle bizlere ilham kaynağı olan Sezai Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:34:00 - 2021-11-16 23:37:00
Abdullah Gül'den Sezai Karakoç mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un Hakk'a kavuşmasının ardından yayımladığı taziye mesajında, "Fikirleriyle bizlere ilham kaynağı olan Sezai Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sezai Karakoç Hakk'ın rahmetine kavuştu

Ömrünü İslam medeniyetinin yeniden inşası davasına adayan Diriliş Nesli'nin öncüsü Sezai Karakoç 88 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Karakoç'un vefatı siyaset ve edebiyat camiası başta olmak üzere büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Abdullah Gül'den taziye mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk edebiyatının öncü yazarlarından Sezai Karakoç'un vefat haberi sonrasında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Üzücü haberi Kazakistan'da öğrendiğini belirten Gül, 'Fikirleri ile bize ilham olan Sezai Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun' dedi.

Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sanat ve düşünce hayatımızın önemli şahsiyeti Sezai Karakoç Bey’in vefatını bir konferans için geldiğim Kazakistan’da büyük bir üzüntüyle öğrendim. Fikirleriyle bizlere ilham kaynağı olan Sezai Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

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