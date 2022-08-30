Abdullah Gül ve CHP'li vekil arasında "adaylık" diyaloğu: Kılıçdaroğlu'nun hiç şansı yok

Millet İttifakı'nda kimin aday olacağı hala belirsizliğini korurken, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi son günlerde sık sık zikredilmeye başladı. Bir önceki seçimlerde aday olmak isteyen ama destek bulamayan Abdullah Gül, CHP'li bir vekille yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun adaylığını mantıklı bulmadığını söyledi.

TV100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programına katılan gazeteci Şaban Sevinç'in aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le CHP'li bir vekil arasında şu diyaloğu yaşandı:

CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.

"Kemal Bey'in hiç şansı yok"

Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

"Yanına gelenlere aday olma hevesini söylüyor"

Gül'le CHP'li vekilin arasında geçen konuşmaya anlatan Şaban Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" diye konuştu.