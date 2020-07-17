Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Abdullah Gül Üniversitesi bölümleri ve puanları 2020. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS ile ilgili gözler ÖSYM taradından açıklanacak YKS sonuçlarında. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları, başarı sırası ve kontenjanları da yine araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercihini Abdullah Gül Üniversitesi’nde yana kullanacak olan adaylar, geçen senenin taban puanları ve başarı sıralamasını da öğreniyor.

Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik (Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi) taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları (Tüm bölümler) için tıklayınız