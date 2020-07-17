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Eğitim

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 yılı için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eğitimini Abdullah Gül Üniversitesi’nde sürdürmek isteyen her bir öğrenci, Abdullah Gül Üniversitesi en küçük ve en büyük taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanlarını gözden geçiriyor. Peki Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 kaç? Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) taban puanı, Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik taban puanı, Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanı, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanları. İşte Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralama ve kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:02:00 - 2020-07-17 12:03:00
Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2020 | Abdullah Gül Üniversitesi puanları kaç?

Abdullah Gül Üniversitesi bölümleri ve puanları 2020. Yaklaşık 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS ile ilgili gözler ÖSYM taradından açıklanacak YKS sonuçlarında. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları, başarı sırası ve kontenjanları da yine araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercihini Abdullah Gül Üniversitesi’nde yana kullanacak olan adaylar, geçen senenin taban puanları ve başarı sıralamasını da öğreniyor.  

Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik (Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi) taban puanı

 

Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) taban puanı

 

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanı

Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları (Tüm bölümler) için tıklayınız 

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