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Abdullah Gül hakkında şok sözler! "Sizin satılmışlığınız, gözünüze perde olmakta"

Yazar Mesut İslam tarafından, AK Parti içindeki küskünler ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yeni parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler içeren bir yazı yazıldı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
Abdullah Gül hakkında şok sözler! "Sizin satılmışlığınız, gözünüze perde olmakta"

Gazeteci yazar Mesut İslam, hakkında ortaya atılan yeni parti kuracağı iddiaları ayyuka çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah gül hakkında çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mesut İslam yazısında, "Mesut İslam yazısında, "Bu halk Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kendisini feda ettiğini görmekte... Fakat sizin satılmışlığınız gözünüze perde olmakta..." ifadelerini kullandı.

İşte Mesut İslam'ın o yazısı

Dostlukların Abdullah Gül'de Kıskançlığa Dönüşmesi

Ak Parti kurulmadan evvelinde başlayan dostluk, Ak Parti’nin kurulmasıyla Erdoğan ve Abdullah Gül'ün pekişen dostluğu örnek teşkil etmiş ve bu dostluğu benimseyen halk bundan çok memnun kalmıştı.

Muhalefetin ve birçok kurumun önlerine engeller çıkarmalarına rağmen, yine de her şeyin üstesinden geleceklerine adeta söz vermişçesine birlikte çok engelleri ve zorlukları aşmışlardı.

Tayyip Erdoğan o kadar vefalı davranıyordu ki, Abdullah Gül’ü kendisinden önce Başbakan ve kendisinden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar dost ve dürüsttü...

Ancak gel gör ki zaman neyi değiştirmişti ki 15 Temmuz'dan sonra Abdullah Gül değişmeye ve kıskançlığa başlamıştı, acaba bu bir muamma mıydı yoksa bilinen bir şey mi?

Şayet karşınızda ki muhatabınızın özellikleri, karizmatik yapısı ve eğilmez dik duruşu zamanla sizde eksiklik duygusuna kapılmanıza sebep oluyorsa o halde onun gibi olma gayretine girersiniz...

Çünkü içgüdünüz ve etrafınızdakilerinde verdiği etki sizi etkiler, muhatabınız gibi olma gayretine sokar ve sizde kendinizi buna kaptırarak dalalete düşersiniz.

Kur'an-ı Kerim Bel'amı tarif ederken şeytanın vesvesesi ve karısının kandırmasıyla, yılanın kabuğundan soyulup ayrılması gibi Bel'amında imanından soyulup ayrılmasından bahseder.

Gidişata baktığımızda Abdullah gül hangi düşüncelerle kendi davasına ihanet eder ve ilkeleri uymayan parti ve kişilerle nasıl bir amaç güderek bir araya gelir...

Ve bunu yaparak toplum önünde en yüksek zirveden en alçak zirveye kendisini düşürür.

Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu halk artık sahte planlar kuranlara fırsat vermiyor...

Hele hele mensup olduğu Ak Parti’de makam ve saygınlık görüp sonrada kıskançlık krizine girerek hançer saplarcasına FETÖ'ye ve dış güçlere hizmet etmek akıl karı değil.

Bu bir sahte Don Kişot’luktur ve bu Türkiye Cumhuriyetini tekrar güdülecek hale getirmek istemenin oyunudur.

Bu halk Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye kendisini feda ettiğini görmekte...

Fakat sizin satılmışlığınız gözünüze perde olmakta...

Kıskançlıktan kudurup partide kursanız nafile, çünkü örneklerinin zelil olduklarını gördük.

Sayın Abdullah Gül size soruyorum?

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğun dönemde Ak Parti’nin başında sen vardın, neden o dönem sustun ve bugün dostlukların bozulmasına sebep olacak kadar çıkarcı ve kıskanç oldun.

Ne zannediyorsunuz bu toplum kimleri iktidara getireceğini ve kimlerin ülkesi için dik durup eğilmeyeceğini bilmiyor mu...

Sayın Abdullah gül ömründe bir araya gelmeyeceğin insanlarla bir araya gelerek bu halka darbe vurmaya ortak olmaktasınız, çok yazık...

İki günlük kalan ömrünüzü FETÖ gibi sahtekârlara alet olarak dünyanızı ve uhrevi hayatınızı rezil ve kepaze etmeyin. Vesselam…

Mesut İSLAM

 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:14
  1. Mesut İslam
  2. AK Parti
  3. Abdullah GÜl
  4. bomba ifadeler
  5. köşe yazısı
  6. abdullah gül yeni parti mi kuracak

YORUM YAZ

  • Ali kırıcıAli kırıcı48 dk önce
    Mükemmel bir yazı bu milletin duygularınatercüman olmuşsun kardeş
  • RİZEMASİRİZEMASİ1 sa önce
    Doğru söze ne denir. Çok güzel bir yazı. Şu an ki durumun özeti. Bu millet bir daha sokağa çıkarsa 15 temmuzdan farklı olur. Kendi adıma söylüyorum, güzel vatanıma saldıranları acımadan canımı verene kadar çarpışmak.
  • Zuleyha yuskolRZuleyha yuskolR1 sa önce
    Butun soylemek istediklerimi soylemissiniz sagolun
  • Abdurrahman ALTUNTAŞ Abdurrahman ALTUNTAŞ 1 sa önce
    Mesut İslam gibi yazarların sayısını arttırsın.Hasan KARAKAYA Abiyi çok severdim.
  • MuratMurat1 sa önce
    İnsanların karakteri yüzüne yansır.Yüzünden sinsilik akan birisini tanımak hiçde zor olmasa gerek.Böyle tiplerin gülümsemesi bile sahtedir. Suratı ben Brütüs karakterliyim diye basbas bağırır.Ayrıca böylelerinin en belirgin özelliği daima karnından konuşmalarıdır. Ama bu millet basiret sahibidir.Kim adam dır,kim değil çok iyi bilir.
  • YORUMYORUM1 sa önce
    Selamünaleyküm. GÜL ün bu davranışlarını aklım almıyor.Önceleri danışıklı sistematik bir şey gibi düşündüm.Bir tarafta vatan iman sevdası diğer tarafta hırs ihtiras ....eğer böyleyse yazık çok yazık.
  • Metin AltunMetin Altun1 sa önce
    nankörlük insanın geninde varsadece Sayın Abdullah Gülde değil.

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