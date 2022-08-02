  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Abdullah Gül geçmişi çabuk unuttu! 'Din, siyasetin dışında olmalı'
Siyaset

Abdullah Gül geçmişi çabuk unuttu! 'Din, siyasetin dışında olmalı'

Karar gazetesinden Mehmet Ocaktan'a konuşan Abdullah Gül'ün, "Din, siyasetin dışında olmalı." sözleri, eşi Hayrunnisa Gül'ün 28 Şubat darbesinde eğitim hakkı elinden alınıp, üniversiteye kayıt olamadan geri döndüğü günü akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 20:50:00 - 2022-08-02 20:53:55

 Yeniakit.com.tr 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Davutoğlu'na yakın Karar gazetesine konuştu.

Mehmet Ocaktan'ın, "Dinin siyasette araçsallaştırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Gül, "Din, siyasetin dışında olmalı." dedi.

Eşini okula almayanları çabuk unuttu!

Gül'ün açıklaması tepki ile karşılanırken, 1998 yılında yaşananlar akıllara geldi.

Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fükültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmak için gidip, görevlilere başörtülü fotoğrafını vermişti.

Görevliler, ÖSYM'nin tebliğini hatırlatıp, kayıt yapabilmek için başı açık fotoğraf istediler. Hayrunnisa Gül bu kuralı yerine getirmeyince, kayıt yaptıramadı.

Abdullah Gül'ün, bugün eşi Hayrunnisa Gül gibi milyonlarca başörtülü dindar öğrencinin özgürlüklerini kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dini kullanmakla itham etmesi tepki ile karşılandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail okuroğlu gemlik

Apiş apiş demek istiyorsunki ALLAH'IM benim siyasetine sen karışma bana garp yani alman fransız ısveç itrail karışsın söyle o baba seninmi. ......!

murat tasova

Ingiliz cocugu
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23