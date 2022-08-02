Abdullah Gül geçmişi çabuk unuttu! 'Din, siyasetin dışında olmalı'

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Davutoğlu'na yakın Karar gazetesine konuştu.

Mehmet Ocaktan'ın, "Dinin siyasette araçsallaştırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Gül, "Din, siyasetin dışında olmalı." dedi.

Eşini okula almayanları çabuk unuttu!

Gül'ün açıklaması tepki ile karşılanırken, 1998 yılında yaşananlar akıllara geldi.

Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fükültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptırmak için gidip, görevlilere başörtülü fotoğrafını vermişti.

Görevliler, ÖSYM'nin tebliğini hatırlatıp, kayıt yapabilmek için başı açık fotoğraf istediler. Hayrunnisa Gül bu kuralı yerine getirmeyince, kayıt yaptıramadı.

Abdullah Gül'ün, bugün eşi Hayrunnisa Gül gibi milyonlarca başörtülü dindar öğrencinin özgürlüklerini kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dini kullanmakla itham etmesi tepki ile karşılandı.