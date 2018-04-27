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Abdullah Gül düşmanı Cumhuriyet 'maymun'a döndü

Gazeteci Kenan Kıran, 2007'de Abdullah Gül düşmanı olan Cumhuriyet gazetesinin 'evrim'ini gözler önüne serdi.

27 Nisan 2018 Cuma 19:09
Abdullah Gül düşmanı Cumhuriyet 'maymun'a döndü

yeniakit.com.tr - Gazeteci Kenan Kıran, Cumhuriyet gazetesinin dönüşlerini ortaya koyan bir paylaşımda bulundu.

2007'de Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki gösteren ve tehditler savuran Cumhuriyet'in bu dönüşünü, gazeteci Kenan Kıran "Evrim teorisi" sözleriyle özetledi. Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekerken bir vatandaş paylaşıma "Maymuna döndüler" cevabını verdi.

 

İşte Kenan Kıran'ın paylaştığı resimler:

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:09
  1. Kenan Kıran
  2. Cumhuriyet
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Abdullah Gül

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