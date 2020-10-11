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Gündem Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:25:00 -
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Müslüman ülke olan Endonezya'da bir takım olayların yaşanacağını söyledi.

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında konuşan Abdullah Çiftçi, "Yakın bir zamanda Endonezya'yı konuşacağız. Orası fena karışacak. Çalışmak ile ilgili orada bir takım çalışmalar var. Çifte vatandaşlık yasası geliyor. Halk, 'Topraklarımız Çin'e satılıyor' diye bu duruma kızgın. Çin, İngiltere ve ABD arasındaki mücadeleden kaynaklı bir durum var. Endonezya karışacak. Bunun yanında ileride Türkiye, Malezya, Pakistan ve Endonezya arasında bir İslam birliği kurulabilir." dedi.

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Yorumlar

deniz

NİYE MÜSLÜMAN ÜLKELER KARIŞIYOR BİRAZDA AVRUPA KARIŞSIN HİRİSTİYAN ÜLKELER NİYE KARIŞMIYOR SAYIN ÇİFTÇİ
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Kocasolak

Hırıstiyan Birliği yok. Budizm Birliği yok. İslam Birliği yerine adını Barış Birliği koymak daha stratejik olur.
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