Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Müslüman ülke olan Endonezya'da bir takım olayların yaşanacağını söyledi.

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında konuşan Abdullah Çiftçi, "Yakın bir zamanda Endonezya'yı konuşacağız. Orası fena karışacak. Çalışmak ile ilgili orada bir takım çalışmalar var. Çifte vatandaşlık yasası geliyor. Halk, 'Topraklarımız Çin'e satılıyor' diye bu duruma kızgın. Çin, İngiltere ve ABD arasındaki mücadeleden kaynaklı bir durum var. Endonezya karışacak. Bunun yanında ileride Türkiye, Malezya, Pakistan ve Endonezya arasında bir İslam birliği kurulabilir." dedi.