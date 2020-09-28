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Gündem Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı
Gündem

Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından meydana gelebilecek felaketi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:47:00 -
Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Ne Var Ne Yok?' programına katılan stratejist Abdullah Çiftçi, The Economist kapağını yorumladı.

Abdullah Çiftçi, The Economist'e pek itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "The Economist’in kapağı 21. Yüzyılı ifade ediyor. Yeşil enerjiye geçişi ifade ediyor. Elektrik kesintilerine ilişkin herhangi bir yorum yapılmamalı. Dijital dünyanın temeli elektrik, yani elektrik giderse istenen şeyler olmaz. Dijital dünya artık elektriğe dayalıdır. The Economist’i çok abartmaya gerek yok" dedi.

Yeni virüsün domuzlardan insana geçebilen bir salgını doğuracağını kaydeden Çiftçi, "Yapay güneş çalışması var. Şu an Çin’de üretildi. Enerjiyi kendi yaptıkları güneşten yapmaya çalışacaklar. Dünyaya reset atmaya çalışıyorlar. Şu an yeni şeyleri yaşıyoruz. Domuzlardan insanlara geçebilecek bir virüs planlıyorlar. Hatta küçük küçük vaka haberleri geldi" ifadelerini kullandı.

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