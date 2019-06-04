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Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı. Listede, Süper Lig'in başarılı isimleri yer alıyor.

04 Haziran 2019 Salı 23:49
Abdullah Avcı'nın transfer listesi ortaya çıktı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar Temmuz ayında başlayacak kampa kadar transferde önemli bir aşama kaydetmek istiyor.

Beşiktaş için 4 isim imzayı bekliyor... Büyükşehir Belediye Erzurumspor kaptanı Lokman Gör ile masaya oturan siyah beyazlılar 28 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaşmaya vardı... Lokman için A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği öğrenilirken transferin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelecek bir diğer isim ise Taylan Antalyalı... Süper Lig'den başka talipleri de olan Taylan ile masaya oturan siyah beyazlılar 24 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı... Taylan Antalyalı ile önümüzdeki hafta içinde resmi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Beşiktaş, Lask Linz takımında forma giyen Ümit milli oyuncu Doğan Erdoğan'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor... Samsunspor altyapısından yetişen ve 4 sezondur Avusturya temsilcisinin formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundaki Beşiktaş - Lask Linz maçında süre almıştı.

Kaleye Ertaç Özbir

Lorıs Karius'a alternatif bir isim de bakan siyah beyazlılar Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir'i de renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrıca savunmanın sağına ve soluna takviye istediği öğrenildi... Sol bek mevkisi için en güçlü aday Bursasporlu Umut Meraş... Umut meraş'ın milli maçların ardından Beşiktaş ile masaya oturacağı ifade ediliyor... Siyah beyazlılarda sol bek mevkisi içinde bir diğer alternatif ise bir dönem ligimizde Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu ali Adnan.

Emre Kılınç gündemde

Beşiktaş sağ bek pozisyonu için ise Altınordu'dan Kerim Alıcı ile ilgileniyor... Siyah beyazlılar bununla birlikte Demir Grup Sivasspor'da iyi bir sezon geçiren Emre Kılınç'ı da kadrosuna katmak istiyor... Emre'nin Sivasspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın teknik ekibi de netleşiyor... Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Keskin A takımda aktif rol üstlenecek... En son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile birlikte görev alan siyah beyazlı eski futbolcu Şenol Fidan'ın da Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:49
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