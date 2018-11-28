Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e yılın transfer çalımı! O golcü oyuncu Başakşehir'e...

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve liderliği kimseye kaptırmayan Başakşehir transferde de hızlı gidiyor.

Medipol Başakşehir' imza atacak!

Devre arasında Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve ismi bir süredir Galatasaray ile anılan Yevhen Seleznyov'a sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig lideri Başakşehir'in Ukraynalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Adebayor'la sorunlar yaşayan Abdullah Avca'nın Seleznyov'un alınmasını istediği gelen bilgiler arasında.

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