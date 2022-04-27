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Spor Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti
Spor

Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti

Süper Lig'în zirvesinde yer alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili taraftarların açık idman talebini kabul etti. Deneyimli hoca taraftarlara seslendiği videosunda, "Bu zamana kadar savunmayı ve hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de antrenmanı beraber seyretme talebiniz oldu. Sizin bu talebinizi cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da görmek istiyor ve bekliyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 17:58:00 - 2022-04-27 18:03:04

30 Nisan Cumartesi akşamı Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak Trabzonspor, cuma akşamı gerçekleştirecek antrenmanını taraftarlara açık yapacak.

"Bu zamana kadar savunmayı ve hücumu hep beraber yaptık"

Taraftarın antrenmanı izleme talebini kabul eden teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Sevgili taraftarlarımız sene başından itibaren tribünlerde, dışarda bana ve ekibe, takıma verdiğimiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar savunmayı ve hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de antrenmanı beraber seyretme talebiniz oldu. Sizin bu talebinizi cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da görmek istiyor ve bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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