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Abdullah Avcı, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
Abdullah Avcı, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesinde sağlık kontrolünden geçti.


Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta futbolcular ve teknik ekip sırasıyla sağlık kontrollerinden geçiyor. Siyah-beyazlılarda sağlık kontrolünden geçme sırası ise Teknik Direktör Abdullah Avcı’ydı. Kulüpten yapılan açıklamada, Avcı’nın detaylı kan tetkikleri yapıldığı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi. Sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:21
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