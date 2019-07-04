0553 313 94 23

Abdullah Avcı onayladı! Milli oyuncuya 2 yıllık teklif

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal’a Beşiktaş’tan teklif geldi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
Abdullah Avcı onayladı! Milli oyuncuya 2 yıllık teklif

Beşiktaş, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinden olan 33 yaşındaki oyuncu Mehmet Topal’a 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'ta dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların uzun süre önce anlaştığı ancak Mısır kulübü Pyramids'in peşinat istemesi sebebiyle bir türlü imza attırılamayan Okechukwu Azubuike, Medipol Başakşehir ile anlaştı.

Mali sıkıntısı nedeniyle Dorukhan Toköz'ü satmaya karar veren ve İtalyan ekipleriyle temas halinde olan siyah-beyazlılar, mutlak bir ön libero için Mahmut Tekdemir'i gündemine alsa da Başakşehir'in oyuncusunu bırakmayacağını açıklaması üzerine ibrenin değişmesine neden oldu.

Abdullah Avcı onay verdi

Sabah'ın aktardığı habere göre; Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mehmet Topal ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar, Topal'ın da kariyerine Türkiye'de devam etme isteğiyle birlikte transferi hızlandırdı. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği ve takıma büyük fayda sağlayacağına inandığı kaydedildi.

2 yıllık teklif

Mehmet Topal' iki yıllık teklif götürüldüğü öğrenilirken, transferde hafta başına kadar neticeye varılması bekleniyor. Futbolculuk kariyerinde 480 maç bulunan Mehmet Topal, bu maçlarda 31 gol atarken 30 da asist kaydetme başarısı gösterdi.

22 milyondan vazgeçmişti

Mehmet Topal, F.Bahçe'de yaşadığı yorucu olayları gerekçe göstererek, 3.4 milyon Euro (yaklaşık 22 milyon TL) alacağından vazgeçip sözleşmesini feshetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:54
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Abdullah Avcı
  4. Dorukhan Toköz
  5. Okechukwu Azubuike
  6. Medipol Başakşehir
  7. Mehmet Topal
  8. Mahmut Tekdemir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci uçuş
    1. İstanbul Havalimanı’ndan 100 bininci..
    2. Türkiye Petrolleri, Türkiye’nin en..
    3. Sezon açıldı, tezgahlar balıklarla..
    4. "Kültürel atmosfer toplum için nefes..
    5. Akçaray’ı Kuruçeşme’ye getirecek alt..
    6. BDR Thermea Group, dünyanın hidrojenle..
    7. Kirli planın detayları açıklandı!..
    8. İlk hacı kafilesi uğurlandı
    9. Angelino, yeniden Manchester City'de
    10. Melih Gökçek’ten İyi Parti’ye:Timsahla..
    11. Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor
    12. Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde..
    13. SAÜ’lü öğrenci tasarım yarışmasında..
    14. Atlı jandarmalar sahillerde göreve..
    15. Memur, İşçi, esnaf ve çiftçi..
    16. Rus denizaltısındaki kazanın nedeni..
    17. Gıdı sarkmalarını önlemek bu 2 tarifle..
    18. Barcelona, Brandon Davies’i transfer..
    19. Galatasaray'da kombinelerin genel..
    20. Şanlıurfa’da kafede çıkan yangın..
    21. Kazada can pazarı: 4 yaralı
    22. KAYSO’dan Kayseri Mobilya Fuarına Tam..
    23. “Çin’e ne satabilirim dönemi başladı”
    24. Rektör Kılavuz’dan şehir protokolüne..
    25. Balıkesirli güreşçiler Kırkpınar’da
    26. AGÜ Öğrencileri, TÜBİTAK Proje..
    27. Hong Kong'daki protestolar
    28. Gediz Cezaevi kapatıldı
    29. Veri ihlali yapan Hong Kong merkezli..
    30. Bisiklette Türkiye birinciliği Biga’nın
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”