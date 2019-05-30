Abdullah Avcı o isimleri aldı geliyor!
Teknik direktörlük görevi için Beşiktaş ile anlaşan Abdullah Avcı’nın transfer detayları ve planları belli oldu.30 Mayıs 2019 Perşembe 18:21
Beşiktaş'ta 4 sezon geçiren Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği netleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile anlaştı. Görüşmede para ve sözleşme süresi gündeme gelmese de Avcı, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euro kazanacak.
Avcı, Beşiktaş yönetimine "Kendi ekibimle çalışmak isterim izin verirseniz 7 kişilik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını şu an konuşmak istemem" dedi.
Abdullah Avcı, şampiyonluk ve Avrupa'da başarı yakalarsa ekstra prim alacak.
Avcı'nın Başakşehir'deki 9 kişilik ekibi şöyle:
Recep Uçar: Yardımcı Antrenör
Orhan Ak: Yardımcı Antrenör
Alioum Saidou: Yardımcı antrenörü
Haluk Güngör: Kaleci Antrenörü
Yaşar Çevikel: Psikolojik Performans Analisti
Caner Erol: Maç ve Performans Analisti
Serdar Keşçi: Yardımcı Maç ve Performans Analisti
Özerk Tufan: Fiziksel Performans Antrenörü
Can Kaplanoğlu: Bireysel Performans Antrenörü.
Avcı'nın ekibini kurma şartı Beşiktaş yönetimi tarafından onaylandı. Avcı 9 kişilik bu ekipten 7'sini Vodafone Park'a getirecek.
Öte yandan Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den 3 oyuncuyu Beşiktaş'a getirmek istediği belirtildi.
İşte Avcı'nın Beşiktaş'a getirmek istediği 3 isim...
Mahmut Tekdemir; Abdullah Avcı'nın takımında önemli rol üstlenen Mahmut Tekdemir, Milli Takım'a kadar yükseldi.
Arda Turan; Arda Turan'ın siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı biliniyor.
Gael Clichy; Beşiktaş sol bekte Adriano ile sözleşme uzatmazsa, Clihcy gelecek.
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