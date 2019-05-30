Abdullah Avcı o isimleri aldı geliyor!

Beşiktaş'ta 4 sezon geçiren Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği netleşti. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i çalıştıran ve sezonu ikinci tamamlayan Abdullah Avcı ile anlaştı. Görüşmede para ve sözleşme süresi gündeme gelmese de Avcı, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euro kazanacak.

Avcı, Beşiktaş yönetimine "Kendi ekibimle çalışmak isterim izin verirseniz 7 kişilik kadrom var. Ayrıca Beşiktaş'ın eksiklerini bilen bir hocayım. Transfer gereken bölgeler için görüş belirtmek isterim. Ekonomik koşulları, sözleşme şartlarını şu an konuşmak istemem" dedi.

Abdullah Avcı, şampiyonluk ve Avrupa'da başarı yakalarsa ekstra prim alacak.

Avcı'nın Başakşehir'deki 9 kişilik ekibi şöyle:

Recep Uçar: Yardımcı Antrenör

Orhan Ak: Yardımcı Antrenör

Alioum Saidou: Yardımcı antrenörü

Haluk Güngör: Kaleci Antrenörü

Yaşar Çevikel: Psikolojik Performans Analisti

Caner Erol: Maç ve Performans Analisti

Serdar Keşçi: Yardımcı Maç ve Performans Analisti

Özerk Tufan: Fiziksel Performans Antrenörü

Can Kaplanoğlu: Bireysel Performans Antrenörü.

Avcı'nın ekibini kurma şartı Beşiktaş yönetimi tarafından onaylandı. Avcı 9 kişilik bu ekipten 7'sini Vodafone Park'a getirecek.

Öte yandan Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den 3 oyuncuyu Beşiktaş'a getirmek istediği belirtildi.

İşte Avcı'nın Beşiktaş'a getirmek istediği 3 isim...

Mahmut Tekdemir; Abdullah Avcı'nın takımında önemli rol üstlenen Mahmut Tekdemir, Milli Takım'a kadar yükseldi.

Arda Turan; Arda Turan'ın siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı biliniyor.

Gael Clichy; Beşiktaş sol bekte Adriano ile sözleşme uzatmazsa, Clihcy gelecek.