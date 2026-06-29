Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

"DİKKAT ETSİNLER" DİYE UYARDI Ailecek zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Kocaman, "06.00’da uyandım, ya 08.00’e kadar uyusaydık diyorum, hepimiz kokudan ölebilirdik. İçeride gaz kokusu da olmuş, kalkıp çakmağı çakınca öncelikle ben yandım, yanımdaki eşimin eli, yüzü yandı. Yatağa sıçramış, çocuğun yüzü, eli yandı. Hiç yürüyebileceğimi beklemiyordum, eski halime gelemem dedim. Menfez olayı illa ki olmak zorunda. Gaz kaçırınca ötüyormuş, öyle şeyleri hiç düşünmedim. Bunlara dikkat etsinler isterim sadece ben de değil, bu olaylar oluyormuş. Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık." ifadelerini kullandı.