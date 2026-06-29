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Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

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Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

İstanbul'da yaşayan 4 kişilik Kocaman ailesinin iddiasına göre Karadeniz turu için satın aldıkları karavan patladı. Patlamada vücudunun yüzde 70’i yanan 2 çocuk annesi Şehri Kocaman (45) yaşadığı dehşeti anlattı.

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Foto - Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan Kocaman ailesi 28 Nisan gecesi, yaz aylarında Karadeniz turu yapmak için aldıkları karavanda yatmaya karar verdi.

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Foto - Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

Evlerinin yakınına park ettikleri karavanda sabah uyandıklarında ise iddiaya göre, Şehri Kocaman’ın saat 06.00 sıralarında çakmağı yakmasıyla bir anda patlama yaşandı, 4 kişilik aile alevler içinde kaldı. Çevredekiler durumu itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından vücudunda ciddi yanıklar oluşan 4 kişi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acilde yapılan detaylı incelemelerin ardından sağlık ekipleri hızla aileye müdahale etti.

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Foto - Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

VÜCUDUNUN YÜZDE 70 CİVARI YANDI Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavi altına alınan aileden babanın vücudunda yaklaşık yüzde 40, anne Şehri Kocaman’da bacakları, elleri, karnı, yüzü gibi noktalarda olmak üzere yüzde 70 civarında, 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarındaysa çeşitli noktalarda yanıklar olduğu belirlendi. Akciğer hasarı tespit edilen anne, uzun süre yoğun bakımda hayati tehlike ile takip edildi.

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Foto - Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

"ÇOCUKLAR 'YANIYORUZ' DİYEREK AĞLAYA AĞLAYA GİDİYOR" Tedavisinin ardından taburcu edilen Şehri Kocaman, "29 Nisan’da sabahın 06.00’sında oldu. Kalktım, çay koyayım dedim, ocağı açtığım gibi kıvılcım, birden alev topuna döndüm. Çocuklar da bir an ağlamaya başladı, biri ‘Anne yandım’ diyor. Ben yanarken bir an kapıya döndüm, açayım çocuklar kaçsınlar dedim. Bir şekilde açtık, çocuklar ‘Yanıyoruz’ diyerek ağlaya ağlaya gidiyor. Ayaklarım yanmış ve ben yalın ayak arkalarından koşuyorum. Eve nasıl girdiysem girdim ama arkamdaki kaldırımlar hep kan olmuş. Ambulanslar, itfaiye hepsi geldi, hepimizi tek tek aldılar." dedi.

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Foto - Satın almadan önce iki kez düşünün: Vücudunun yüzde 70'i yandı!

"DİKKAT ETSİNLER" DİYE UYARDI Ailecek zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Kocaman, "06.00’da uyandım, ya 08.00’e kadar uyusaydık diyorum, hepimiz kokudan ölebilirdik. İçeride gaz kokusu da olmuş, kalkıp çakmağı çakınca öncelikle ben yandım, yanımdaki eşimin eli, yüzü yandı. Yatağa sıçramış, çocuğun yüzü, eli yandı. Hiç yürüyebileceğimi beklemiyordum, eski halime gelemem dedim. Menfez olayı illa ki olmak zorunda. Gaz kaçırınca ötüyormuş, öyle şeyleri hiç düşünmedim. Bunlara dikkat etsinler isterim sadece ben de değil, bu olaylar oluyormuş. Cafcaflı masasına, televizyonuna kanmasınlar, dördümüz birden canımızdan olacaktık." ifadelerini kullandı.

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