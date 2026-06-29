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Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!

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AA Giriş Tarihi:

Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!

Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24) hayatını kaybetti.

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Foto - Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!

Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta bir eve eşya taşımak üzere çalışma yapan İbrahim Güneş ile İsmail Aktaş, kurdukları yük asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

#2
Foto - Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!

İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

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Foto - Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş, Kemer Devlet Hastanesi'nde, Aktaş ise sevk edildiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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