Antalya'da korkunç kaza: 2 işçi feci şekilde can verdi!
Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24) hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Kemer ilçesinde ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24) hayatını kaybetti.
Ulupınar Mahallesi Alasini Sokak'ta bir eve eşya taşımak üzere çalışma yapan İbrahim Güneş ile İsmail Aktaş, kurdukları yük asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş, Kemer Devlet Hastanesi'nde, Aktaş ise sevk edildiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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