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Dünya
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Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

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AA Giriş Tarihi:

Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Batı Avrupa ülkesi Hollanda'da hafta sonu etkili olan şiddetli gök gürültülü fırtınalar sırasında 24 saat içerisinde 300 binden fazla yıldırım tespit edildiği belirtildi.

#1
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Hollanda basınındaki haberlere göre, ülke genelinde hafta sonunda görülen aşırı hava olayları nedeniyle festival ve konserler durduruldu, su baskınları yaşandı ve çok sayıda bölgede hasar meydana geldi.

#2
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (KNMI) verilerine göre, 27 Haziran Cumartesi saat 02.00 ila 28 Haziran Pazar saat 02.00'de ülkede 300 binden fazla yıldırım tespit edildi.

#3
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Gece saat 02.00'den sonraki fırtınaların hesaplamalara henüz dahil edilmemesi nedeniyle toplam sayı daha da artabilir.

#4
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Son yıllarda 100 binden fazla yıldırımın kaydedildiği olaylar, yalnızca birkaç kez yaşandı.

#5
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında aşırı yağış ve şiddetli fırtına gibi olayların daha sık görülebileceği uyarısında bulunuldu.

#6
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Yetkililer, yoğun yıldırım aktivitesinin 2004'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerden biri olabileceğini değerlendiriyor.

#7
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Başkent Amsterdam'da ise şiddetli yağış nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

#8
Foto - Hollanda’da alarm verildi! 24 saatte 300 binden fazla yıldırım kaydedildi

Yerel güvenlik birimleri, acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesini talep etti.

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