Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye göz kırptı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Abdullah Avcı'dan konuya ilişkini açıklama geldi.

Avcı, önce Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde bir muhabirin, "Hocam 38 senenin üzerine şampiyonluk yaşamak için 1 puan yeterli. Haftaya şampiyonluk maçına çıkıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunun ardından "38'i bilmem ama haftaya Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz" şeklinde cevap verdiği haberinin gerçekle ilgisinin olmadığını açıkladı.

Daha sonra TRT Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertli ekibi çalıştırmaya yeşil ışık yaktı.

Son karar Ali Koç'ta

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı ile birlikte listede bulunan bir diğer aday da takımı daha önce de 2 kez çalıştıran İsmail Kartal. Camia içinde yeni sezon için İsmail Kartal ismi daha ağır basıyor olsa da hoca konusunda nihai kararı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un vereceği belirtiliyor.

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