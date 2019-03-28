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Abdullah Avcı: "Burası benim evim, ailem"

Son günlerde adının sıkça Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu, kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir.

28 Mart 2019 Perşembe 13:09
Abdullah Avcı: "Burası benim evim, ailem"

Son günlerde adının sıkça Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bu, kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem. Onun dışında bununla ilgili bir şey söylemek doğru değil” dedi.


Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 27. haftasında sahalarında Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Avcı, “Milli Takımımızı tebrik edelim. Şenol hoca, ekibini, oyuncuları ve gönderdiğimiz oyuncular... İyi bir başlangıç, umarım devamı gelir. Milli takımlar tarihinin en önemli başarısına sahip Şenol hocaya bu yolda destek olmak ve oyuncu sayısını arttırmak en temel ihtiyacımız” ifadelerini kullandı.



“Kazanarak devam etmek istiyoruz”


Lige verilen üç haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Abdullah Avcı, “Seçimlerden dolayı bu hafta da maç yok. Biz de bu arayı ligin sonu gelirken 8 haftalık süreçte hem dinlenerek hem mevcudu koruyup tekrar enerji depolayarak, hafta içi çalışıp hafta sonu 2’şer, 3’er gün izinler yaparak geçiriyoruz, fiziksel eksiklikleri tamamlayarak geçiriyoruz. Sakatlıktan çıkan oyuncuların tekrar takım antrenmanlarının içine girmesi için ve tekrar toparlanma adına iyi bir süreç. Bunu da iyi değerlendiriyoruz. Milli Takım’da olan arkadaşlarımıza da izin verdik. Konya maçının haftası yani önümüzdeki hafta başı itibarıyla takımımızın yüzde 95’i bizimle beraber olacak. Her maç zor, hiçbir maç kolay değil. Maç öncesindeki hazırlıklarımız hem zihinsel hem de taktiksel olarak önümüzdeki haftadan itibaren daha çok yoğunlaşacak. Düşüneceğiz, çalışacağız ve mevcut farkı da açarak devam etmek istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. En azından cebimiz dolu. Kazandıktan sonra 7 maçımız kalacak. Bir sonrasına bakacağız. Umarım bu süreç bizim için iyi işleyecek” şeklinde konuştu.



“İrfan Can pazartesi takımla beraber olacak”


Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de açıklamalar yapan Teknik Direktör Avcı, şunları söyledi:


“Epureanu iki haftadır bizimle değil. Önümüzdeki hafta olma ihtimali var. İrfan Can da net bir şekilde pazartesi takımla beraber olacak. Şimdi fizyoterapistlerle çalışıyor. Eğer bir aksilik olmazsa Konyaspor maçında takımla beraber olacak. Clichy döndü, Kayseri maçından önceki son antrenmanı zaten takımla beraber yaptı. Clichy çok ekstra da çalışan bir oyuncu. Özel bir profesyonel. Demba Ba da takımla beraber çalışmaya başladı."


Fedor Kudryashov ile Clichy arasındaki forma rekabetinin de elini güçlendirdiğini dile getiren Abdullah Avcı, "Rakibe göre, performansa göre belirleyeceğiz. Burada tek bir hedef var, artık kimin oynadığı değil maçı nasıl kazandığımız önemli. Clichy çok özel ve oyun kalitemizi arttıran bir oyuncu, Fedor’un da hem bek hem stoper oynama özellikleri var. Onu hafta sonuna doğru değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.



“Harika gidiyoruz”


Şampiyonluk yolunda en yakın rakipleri Galatasaray ile aralarındaki 6 puanlık farkı da değerlendiren Avcı, “Çok dolu bir cep. 8 maç, 6 puan öndeyiz ve bunu aşmak istiyoruz. Ocak ayında başlarken de 6 puandı, Mart ayı bitti Nisan ayında devam ediyoruz 6 puanla devam ediyor. Harika gidiyoruz, çok özgüvenliyiz. Çok iyi maçlar oynuyoruz ve oyun kalitemiz yüksek. Bence çok güzel bir puan farkı devam ediyor” dedi.



“Milli Takım’a hizmet oyuncu sayısını arttırmakla alakalı”


A Milli Takım’ın Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadrosunda yer alan Başakşehirli futbolcuların ilk 11’de oynamasıyla ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, “İrfan sakatlanmasaydı belki de 4 olacaktı. Yüzde 40’ına tekabül ediyor. Bu bizim için çok değerli bir şey. Milli Takım’a hizmet oyuncu sayısını arttırmakla alakalı. Performanslar son derece iyi. Kalede kalecimiz oynadı. Gol yemeden ve oyunu ayağıyla oynayarak yaptı. Kaptanla ilgili bir şey söylememe gerek yok herhalde. 19 yaş başka bir hikaye, 39 yaş yine A Milli Takım. Dün akşam Şenol hocayla beraberdik. O da son derece memnun olduğunu söyledi. Umarım böyle bırakana kadar devam eder. Mahmut da altyapımızdan gelmiş bir oyuncu. Milli Takımların bütün kademelerinde oynadı. Belki bazı oyuncuların değerleri çok geç fark ediliyor. O da ülke futbolu adına çok değerli bir oyuncu” diye konuştu.



“5 senelik mukavelem var”


Adının Beşiktaş ile anılması ve sezon sonunda siyah-beyazlı kulübe gideceği yönünde çıkan haberlere de değinen Abdullah Avcı, şunları söyledi:


“Kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir bu. Tabii ki mutluluk verici bir şey. Ama şu an tek hedefimiz Başakşehir Futbol Kulübü’nün şampiyon olabilmesi, rol model olabilmesi. Sahanın içinin ve dışının nasıl yapıldığıyla ilgili örnek olmasını temenni ediyoruz. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem. Onun dışında bununla ilgili bir şey söylemek doğru değil.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:09
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