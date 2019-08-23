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Abdullah Avcı: “Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oynattığımız oyunun içinde de sistem değişiklikleri olabiliyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 23:39
Abdullah Avcı: “Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oynattığımız oyunun içinde de sistem değişiklikleri olabiliyor. Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Biz geçen hafta itibariyle yediğimiz ilk gol çıkarken kaybettiğimiz bir top değildi. Ama bunu bazen oyunların başında kullanmayacağız. Utku yeni oynuyor, önündeki yeni oynuyor. O yüzden başka bir opsiyonla başladık” diye konuştu.


Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe’yi 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk defa burada ev sahibi olarak maça çıktığını belirterek, “Önümüzdeki hafta itibariyle taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Özellikle sezon başından itibaren belli bir oyunu dizayn etmeye çalışıyorum. Aslında hazırlık maçı sayısını fazla planladık ve yeni oyunda daha fazla maç oynayalım diye. Sakatlıkların olması bu maç oynama sayısı çok az oldu. Fiziksel olarak diğer takımların gerisindeyiz. Bugün 3 km fazla koşmuş olabiliriz rakipten. Bu zemin bize uygun değil. Top kayıplarının geneli zeminden oldu ve ona rağmen &67 topa sahip olduk. Topla en fazla buluşan oyuncularımız iki bekimiz. Doğru pas sayılarımızı arttırmamız lazım. Özellikle top kayıpları ilk yarı itibariyle 25 ile 40 dakikalar arasında oyunu kaybettik. Oyunun 3-0’dan sonraki bölümünde daha dominant oynayabilirdik. Ama bugün bütününe baktığımızda oyunun memnun tarafları ve olmadığım tarafları var. Bunların üzerinde çalışacağız. Bizim oyun ve fiziksel olarak zamana ihtiyacımız var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Seyirci inanılmaz derecede destek oldu” dedi.



“Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz”


Oynanan futbol hakkında konuşan Avcı, “Bazen oyunun içindeki doğru bir top kontrolü, doğru sonuç senin zamanını kısaltabilir. Bu oyuna oyuncu uyuyor mu o çok önemli. Bunun üzerinde de ısrarcı olup değiştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman dominant top oynar. ikinci üçüncü bölgede topa sahip olmalıdır. Bugün uluslararası maçlarda böyle oyunlar oluyor. Oynattığımız oyunun içinde de sistem değişiklikleri olabiliyor. Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Biz geçen hafta itibariyle yediğimiz ilk gol çıkarken kaybettiğimiz bir top değildi. Ama bunu bazen oyunların başında kullanmayacağız. Utku yeni oynuyor, önündeki yeni oynuyor. O yüzden başka bir opsiyonla başladık” ifadelerini kullandı.


Quaresma hakkında sorulan soruya cevap veren Abdullah Avcı, “Ben buraya geldiğimde de, olmadığımda da konuşulan bir durum Quaresma. Tasarrufa gittiğim bir durum kendisi. Antrenman performansı iyi. Maç performansı ile ilgili bir değerlendirme yaptım” şeklinde konuştu.



“Kadına sağlıklı bir ortam sağlansın”


Kadına şiddet hakkında konuşan Avcı, “Bizim kültürümüzde kadına kıza anne olmazsa olmazlardandır. Ben şöyle bir coğrafya istiyorum. Kadına sağlıklı bir ortam sağlansın. Bugün Beşiktaş kaçıncı maçını kazanacak kaybedecek ama gerçekler o tarafta. Bugün mutluyuz. Yarın gerçekler onlar için başka şekilde seyir edecek” dedi.



“Orhan Ak iyi bir teknik adam olacak”


Orhan Ak hakkında görüşlerini belirten Abdullah Avcı, “2014 senesi itibariyle teknik adamlığa başladığımda Orhan Ak futbolcuydu. 10. hafta futbolu bırak antrenör ol dedim. 6 senedir benimle beraberdi. Bu ekibe çok önemli katkılar sağladı. İyi bir teknik adam olacaktır. Ben verdiği katkılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:39
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