Abdullah Avcı: "Beşiktaş, kolay ulaşabilecek bir nokta değil"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir nokta değil" dedi.

Beşiktaş’ın yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "M. Başakşehir antrenörlük gelişimime büyük katkı sağladı. Beşiktaş, her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir nokta değil. Beşiktaş’ın teknik direktörü olma ayrıcalığını insanlar her yerde hissettiriyor. Çok güzel bir duygu. Benim çocukluğum eski adı Mithat Paşa Stadı olan İnönü Stadı’nda, Beleştepe’de maç seyretmekle geçti. Beşiktaş’ın duygusu ve ruhu bambaşka. Oyun gücümüz ve coşkulu taraftarımızla güzel şeyler yapacağız. 2012 yılında milli takım teknik direktörü olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kalmıştım. Tesiste çok önemli değişiklikler yapılmış. Vodafone Park’taki taraftar coşkusunun takım üzerinde çok önemli katkısı olacak” dedi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Görüşmede Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da yer aldı. Orman ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Avcı’ya çalışmalarında başarılar diledi.