Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına cevap verdi: Başakşehir'de mutluyum
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezon sonu Beşiktaş'a imza atacak haberleri üzerine açıklamalarda bulundu.28 Mart 2019 Perşembe 14:25
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"Başakşehir'de mutluyum"
Siyah beyazlı kulübün kendisiyle ilgilenmesinin, doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Başakşehir'de mutluyum" dedi.
Süper Lig'de oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Avcı, "Başakşehir ile 5 yıllık sözleşmem var, burası benim evim, burası benim ailem. Bu tarz şeylerin konuşulması bizim doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor, bizi mutlu ediyor." dedi.
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