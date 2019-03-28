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Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına cevap verdi: Başakşehir'de mutluyum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezon sonu Beşiktaş'a imza atacak haberleri üzerine açıklamalarda bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 14:25
Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına cevap verdi: Başakşehir'de mutluyum

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir'de mutluyum"

Siyah beyazlı kulübün kendisiyle ilgilenmesinin, doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Başakşehir'de mutluyum" dedi.

Süper Lig'de oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avcı, "Başakşehir ile 5 yıllık sözleşmem var, burası benim evim, burası benim ailem. Bu tarz şeylerin konuşulması bizim doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor, bizi mutlu ediyor." dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:25
  1. Konya
  2. Medipol Başakşehir
  3. Abdullah Avcı
  4. Beşiktaş
  5. Teknik Direktör

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