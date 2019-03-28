Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına cevap verdi: Başakşehir'de mutluyum Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı sezon sonu Beşiktaş'a imza atacak haberleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. "Başakşehir'de mutluyum" Siyah beyazlı kulübün kendisiyle ilgilenmesinin, doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Başakşehir'de mutluyum" dedi. Süper Lig'de oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, "Başakşehir ile 5 yıllık sözleşmem var, burası benim evim, burası benim ailem. Bu tarz şeylerin konuşulması bizim doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor, bizi mutlu ediyor." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.