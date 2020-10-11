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Gündem Abdullah Ağar'dan olay sözler: Rusya'yı buna zorluyorlar
Gündem

Abdullah Ağar'dan olay sözler: Rusya'yı buna zorluyorlar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında ateşkesin bozulmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:19:00 -
Abdullah Ağar'dan olay sözler: Rusya'yı buna zorluyorlar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının bozulmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

Abdullah Ağar, Erivan yönetiminin bir kurnazlık peşinde olduğunu söyleyerek, "Ermenistan yeni bir kurnazlık peşinde: Ateşkes iradesinin arkasında Rusya var. Ermenistan yaptığı bu tahriklerle, Rusya’nın iradesine tecavüz ediyor. Sanki savaşta fiili olarak yanında göremediği Rusya’yı cephe hattına fiili müdahaleye zorluyor" dedi.

Ağar açıklamasının devamında şunları söyledi: 

Rusya’yı bir kurguya hizmet ettirmek, proxy bir devlet olarak kullanma eğiliminde. Azerbaycan bütün tahriklere, sivil hedefleri vurmasına rağmen Ermenistan’ı Ermenistan’da vurmadı. Bu tahrike devam edip, Azerbaycan’ı hataya zorlarken, bunun bir başkasını cephede deniyor. Rusya bu oyuna gelir mi? Yoksa o da bu oyunun içinde mi?

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Yorumlar

gonullu fahise rusya sivil katliamlarindan sorumludur!

sanlik suclusu rusya, fransa, ermenistandan zamanasimi olmayan bu savas ve insanlik suclarinin hesabi mutlaka sorulacak mutlaka!
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