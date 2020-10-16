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Gündem Abdullah Ağar'dan Nahçıvan'la ilgili kritik soru
Gündem

Abdullah Ağar'dan Nahçıvan'la ilgili kritik soru

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği saldırıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:56:00 -
Abdullah Ağar'dan Nahçıvan'la ilgili kritik soru

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

Saldırının ardından Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ağar, Nahçıvan üzerinde yalnızca Türkiye'nin değil, Rusya'nın da garantörlüğü olduğunu belirtti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vermesi gereken tepkiye işaret etti.

Ağar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ topraklarından füze fırlattığı Nahçıvan üzerinde sadece Türkiye’nin değil, Rusya’nın da garantörlüğü olduğuna göre; Rusya’nın Ermenistan'ı, Putin’in Paşinyan’ı bir güzel pataklaması gerekmez mi? Yoksa Putin o SSCB’ydi deyip, yan mı çizer?" ifadelerini kullandı.

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