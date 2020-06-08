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Abdullah Ağar'dan kritik Libya iddiası! Türk F-16’ları devreye girebilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Libya'daki Rus uçaklarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 00:05:00 -
Abdullah Ağar'dan kritik Libya iddiası! Türk F-16’ları devreye girebilir

Libya'daki Rus varlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Batı’da bir kaç gündür Hafter eksenindeki boyalı Su ve Mig’ler eğer haddini aşarsa, Türk F-16’ların devreye girebileceği konuşuluyor. Bu arada hava saldırıları ve gelen takviyeler nedeniyle duraklayan ve yeni pozisyon alan Türkiye destekli UMH güçlerinin Sirte manevrası tekrar hareketlendi. Ele geçirilen ara hedefler ve Sirte’ye doğru farklı mihverlerden ilerleyiş var." dedi.

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